USA stopper al støtte til FN-agentur for palæstinensere

USA stopper al støtte til FN-organisationen UNRWA, der hjælper palæstinensiske flygtninge.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium fredag.

Beslutningen er blevet truffet under øgede spændinger mellem Donald Trumps administration og palæstinensiske ledere.

En talsmand for Mahmoud Abbas, lederen af det palæstinensiske selvstyre, kalder beslutningen et "groft angreb på palæstinenserne og krænkelse af FN's resolutioner".

I USA begrunder man beslutningen med, at den økonomiske model bag UNRWA er en "uopretteligt fejlslået operation".

- Administrationen har omhyggeligt undersøgt sagen og besluttet, at USA ikke vil bidrage yderligere til UNRWA, siger Heather Nauert, talsmand for udenrigsministeriet.

Meldingen kommer, en uge efter at USA besluttede at droppe økonomisk støtte for 200 millioner dollar til Vestbredden og Gaza.

Hos UNRWA beklager man USA's beslutning.

- Vi afviser i de stærkeste vendinger kritikken af, at UNRWA's skoler, sundhedscentre og nødhjælpsprogrammer er "uopretteligt fejlslåede", skriver Chris Gunness, talsmand for organisationen, på Twitter.

UNRWA blev etableret for 68 år siden. Agenturet hævder at hjælpe fem millioner flygtninge i Jordan, Libanon, Syrien samt Vestbredden og Gaza.

De fleste er efterkommere af folk, der blev drevet på flugt under krigen i 1948, der førte til etableringen af Israel.

USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at han vil forbedre vilkårene for palæstinenserne og indlede fredsforhandlinger i Mellemøsten.

Hans administration har dog truffet flere markante beslutninger, der har affødt vrede blandt palæstinenserne.

Det gælder ikke mindst beslutningen om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Det var et brud på mange års diplomati i regionen for USA.

/ritzau/Reuters