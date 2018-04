USA svinger stor pisk over for Rusland med flere sanktioner

USA's regering indfører sanktioner mod en række russiske oligarker, embedsmænd og selskaber med tætte forbindelser til præsident Vladimir Putin.

Det er nogle af de hidtil mest barske sanktioner fra amerikansk side for at straffe det russiske styres "ondsindede aktiviteter".

Blandt de handlinger, der henvises til, er russisk indblanding USA's valg i 2016.

Sanktionerne kommer efter pres fra den amerikanske kongres. Her har man efterlyst, at folk tæt på Putin straffes.

Blandt de oligarker, der rammes, er Oleg Deripaska. Han sidder på det meste af det russiske marked for aluminium.

Han indgår i efterforskningen af præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort. De to er tidligere samarbejdspartnere.

Deripaska er tidligere blevet ramt af USA's sanktioner.

Men de nye sanktioner er mere alvorlige for ham denne gang, skriver AP.

Blandt de øvrige oligarker, der rammes af sanktioner, er Kirill Sjamalov, som det hævdes er svigersøn til Putin, og Igor Rotenberg. Han er søn af Putins barndomskammerat Arkadij Rotenberg.

I alt syv oligarker rammes af de nye sanktioner. Det samme gør 12 selskaber, som de ejer eller kontrollerer. 17 højtplacerede embedsmænd og en statslig eksportør af russiske våben er også omfattet.

- USA griber til disse handlinger som et svar på den russiske regerings fortsatte og skamløse mønster med ondsindede aktiviteter over hele verden, siger en amerikansk embedsmand.

Men den amerikanske præsident, Donald Trump, er foreløbig tavs på sit foretrukne medie, Twitter, om de ny sanktioner.

Da USA indførte nye sanktioner mod Rusland sidste år, mente han, at de fratog ham retten til at føre udenrigspolitik.

Men kravet til ham og regeringen er vokset i Kongressen. Det er senest blevet skærpet af det formodede angreb med nervegift mod en russisk eks-spion og hans datter i England.

Flere runder af sanktioner fra USA har været reaktion på Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

En særlig anklager Robert Mueller er i gang med at undersøge, om Rusland og Trump-kampagnen samarbejdede under valgkampen i 2016. Her vandt Trump overraskende.

