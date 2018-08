USA udpeger astronauter til ny æra af rumrejser

Den amerikanske rumfartsorganisation Nasa har fredag udvalgt ni astronauter, som skal deltage i de første kommercielle opsendelser til den internationale rumstation ISS.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA pensionerede for syv år siden sin sidste rumfærge, og siden har Nasa været afhængig af russiske Sojuz-fartøjer for at få astronauter sendt til rumstationen, der svæver rundt i en højde af cirka 400 kilometer.

Prisen for et enkelt sæde har været på op til 80 millioner dollar ifølge nyhedsbureauet AFP.

De ni astronauter skal udgøre besætningen på i alt 12 planlagte rejser til ISS med rumfartøjerne Crew Dragon, der er udviklet af Tesla-stifteren Elon Musk' SpaceX, og Boeings Starliner.

SpaceX og Boeing blev i 2014 tildelt kontrakter på 2,6 milliarder dollar og 4,2 milliarder dollar for at udvikle såkaldte rumtaxaer, der kan bringe astronauter frem og tilbage fra rumstationen.

Den første opsendelse ventes at finde sted næste år og er en milepæl i USA's rumfartshistorie, fordi private selskaber står bag de to rumfartøjer.

- For første gang siden 2011 er vi tæt på at opsende amerikanske astronauter med amerikanske raketter fra amerikansk jord, sagde Nasas chef, Jim Bridenstine, da navnene på de ni personer blev offentliggjort i Houston.

Få timer senere skrev USA's præsident, Donald Trump, i et tweet, at "Nasa gør et stort comeback under Trump-regeringen".

- Vi har de bedste faciliteter i verden, og vi lader nu den private sektor betale for a bruge dem. Spændende ting er undervejs, tweetede Trump.

De ni udvalgte er en blanding af både helt nye og mere rutinerede amerikanske astronauter.

/ritzau/