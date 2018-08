Usædvanligt mange smittet af myggevirus i Europa

Usædvanligt mange i det centrale Europa har i år været ramt af vestnilfeber, der hovedsageligt overføres ved myggestik.

Ind til den 9. august har der i år været påvist 335 bekræftede eller sandsynlige tilfælde af vestnilfeber i Central- og Sydeuropa. Det oplyser Statens Serum Institut.

Til sammenligning har der i løbet af de tre forrige somre kun været 5-45 tilfælde om året.

Det er især i Italien, Serbien og Grækenland, at der har været mange tilfælde.

Der har været 123 tilfælde i Italien, 102 i Serbien, 59 i Grækenland, 23 i Rumænien, 23 i Ungarn, tre i Frankrig og to i Kosovo.

Særligt ældre og personer med et svækket immunforsvar er i fare for at udvikle alvorlig sygdom ved vestnilfeber.

I år er der foreløbigt registreret 17 dødsfald. Heraf er ni i Serbien, tre i Italien og Grækenland, mens der er et enkelt tilfælde i henholdsvis Kosovo og Rumænien.

Vestnilfeber skyldes en infektion med et virus, som både kan opstå hos dyr og mennesker. Symptomerne er akut feber, almen utilpashed og hovedpine, og cirka halvdelen får også udslæt.

Omkring 80 procent af dem, der smittes, får dog ikke symptomer.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse- og kontrol opfordrer folk i de berørte områder i Syd- og Centraleuropa til at bruge myggespray for at beskytte sig.

Samme råd kommer fra afdelingslæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut.

- Den vigtigste forholdsregel for rejsende er at undgå myggestik for eksempel ved at dække huden til og bruge myggebalsam, når man rejser til de berørte områder.

- Og så skal danske læger være opmærksomme på, at vestnilfeber også kan være en sygdom, man tager med sig hjem, selv om man kun har rejst inden for Europa, lyder det fra lægen på instituttets hjemmeside.

/ritzau/