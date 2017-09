Usædvanligt sort hul opdaget i Mælkevejen

DANMARK: Et nyt sort hul er måske fundet i vores egen galakse, Mælkevejen. Det sorte hul udmærker sig hverken ved at være særlig stort eller småt. Men netop den middelmådige størrelse er helt særligt for dette sorte hul.

- Dette er den første opdagelse af et mellemstort sort hul (intermediate-mass black hole) i vores galakse, Mælkevejen, siger Tomoharu Oka, astrofysiker fra Keio University i Japan, som står bag studiet, til Videnskab.dk.

Resultaterne er offentliggjort i Nature Astronomy, og fundet kan gøre forskerne klogere på, hvordan sorte huller opstår og udvikler sig, lyder det.

Sorte huller er ekstremt kompakte objekter i rummet. Tyngdekraften fra et sort hul er så kraftig, at ikke engang lys kan undslippe det, men bliver trukket ind i hullet, hvis det kommer for tæt på.

- Det her sorte hul er et ret interessant fund, hvis det viser sig at være korrekt, fordi vi længe har ledt efter sorte huller af den her størrelse. Vi har aldrig før detekteret sorte huller med en masse, der ligger mellem de store og de små, siger astrofysiker Marianne Vestergaard, lektor ved Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Sorte huller opstår for eksempel, når en stjerne brænder ud og kollapser. Det sker ret tit, så der er mange tusindvis af sorte huller i vores egen galakse. Men det er alle forholdsvis små sorte huller. Hvordan de store sorte huller er opstået, er forskerne stadig meget i tvivl om.

Men den nye opdagelse giver næring til en bestemt teori om sorte hullers udvikling - nemlig at de opstår, når mindre sorte huller smelter sammen.

- Det her understøtter sammensmeltningsteorien om dannelse og udvikling af supertunge sorte huller i galaksers centre. Det mellemstore sorte hul kan være dannet af sammensmeltningen af små sorte huller, fortæller Tomoharu Oka.

Forskerne regner med, at det sorte hul, de nu har opdaget, er kernen af en lille galakse, en såkaldt dværggalakse, som er ved at blive "spist" af vores egen galakse.

Et sort hul kan ikke ses direkte, netop fordi det ikke udsender lys og også opsluger lys. Det kan derimod observeres indirekte ud fra bevægelsen af objekter, der befinder sig i nærheden af det sorte hul.

Ved at måle på hastighederne af gas og stjerner, kan forskerne beregne massen af det, de bevæger sig omkring.

- Det er en metode, vi bruger meget til at veje objekter i universet, og det er specielt brugbart her, fordi vi er lidt blinde, når vi leder efter sorte huller, som ikke på anden vis giver deres eksistens til kende, siger Marianne Vestergaard til Videnskab.dk.

Du kan læse hele historien på Videnskab.dk.