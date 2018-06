Usbeker bag lastbildrab i Stockholm anker ikke livstidsdom

Rakhmat Akilov, som er idømt fængsel på livstid og udvisning for et lastbilangreb i Stockholm, anker ikke dommen.

Det oplyser forsvarer Johan Eriksson.

- Han har besluttet sig. Han kommer ikke til at anke dommen, siger Akilovs forsvarer.

Mandag fik Johan Eriksson meldingen om ankespørgsmålet fra Akilov, som har erkendt sig skyldig i angrebet.

- Han har fået nok. Han har siddet fængslet meget længe. Hvad han helt præcist har tænkt, da han traf den beslutning, bliver mellem os, siger Eriksson.

I retten har usbekeren forklaret, at han med angrebet 7. april 2017 forsøgte at stoppe Sveriges deltagelse i en international koalition til bekæmpelse af Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Med angrebet dræbte Akilov fem mennesker i Drottninggatan, da han kørte en lastbil ind i en menneskemængde og efterfølgende ramte stormagasinet Åhléns.

Usbekeren søgte asyl i Sverige i 2014. Han fik afslag to år senere, og han skulle udvises. Derefter gik han under jorden.

Tingsrätten i Stockholm kendte torsdag i sidste uge Akilov skyldig i terror.

Ifølge politiet forsøgte Akilov at detonere en hjemmelavet sprængladning ved stormagasinet, som forårsagede brand i butikslokaler, inden han flygtede fra gerningsstedet.

Han blev senere pågrebet af politiet i Märsta, der ligger nord for Stockholm.

Med dommen lagde retten sig på linje med anklagerne, der krævede lovens strengeste straf for det, som anklagerne under retssagen har kaldt den "måske groveste forbrydelse nogensinde begået i Sverige".

- Han kørte ind i familier, kvinder, børn, unge og gamle. Han var grusom, har anklager Hans Ihrman fremført under retssagen.

Foruden en dom for terror og drab blev Akilov dømt skyldig i 119 tilfælde af drabsforsøg og for i 24 tilfælde at have udsat andres liv for fare.

