Usikkerhed om corona udsætter DM for erhvervstalenter

KØBENHAVN:Næste års udgave af danmarksmesterskabet i erhvervsuddannelser - DM i Skills 2021 - aflyses grundet usikkerhed om coronarestriktioner.

Det oplyser organisationen bag arrangementet, SkillsDenmark, i en pressemeddelelse.

Mesterskabet skulle have været afholdt i Fredericia i februar 2021, men udskydes til 2022.

- Det er med et meget tungt hjerte, at vi må træffe denne beslutning.

- Men tiden er desværre ikke til den slags kæmpeevents, og vores første prioritet er naturligvis sikkerheden for både deltagere og publikum. Derfor bliver vi nødt til at aflyse DM.

- Men vi kommer stærkt tilbage allerede i 2022, siger Jesper Juul Sørensen, formand for SkillsDenmark.

Normalt deltager op mod 300 unge fra forskellige håndværks-, service- og industrifag i konkurrencen, der kårer de bedste talenter inden for hvert felt.

Begivenheden, der har været afholdt hvert år siden 2011, trækker normalt op til 50.000 besøgende.

Forleden blev det offentliggjort, at Danmark i 2024 skal være vært for de europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser - Euroskills.

- Euroskills er en fantastisk konkurrence i sig selv. Men den er også utrolig meget mere end det. Den kan give en masse inspiration til unge mennesker, i forhold til hvad det er, de her fag kan.

- Derfor er det, at vi får Euroskills til Danmark, noget, jeg har svært ved at få armene ned over, lød det i den forbindelse fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

De europæiske mesterskaber blev senest afholdt i Ungarns hovedstad, Budapest, i september 2018.

Dengang var der 12 danske deltagere, der tilsammen vandt en række medaljer.

SkillsDenmark er en nonprofit organisation, der blandt andet arbejder med udvikling og eksponering af talenter fra danske erhvervsuddannelser.

