Uskarpe Fortuna skuffede i premieren

FODBOLD: Fortuna Hjørrings danske mestre fik lørdag ikke nogen drømmestart på den nye sæson i kvindernes bedste fodboldrække, da udekampen mod Ballerup-Skovlunde (BSF) endte 1-1.

Fortuna Hjørring dominerede, men kom alligevel bagud 0-1 efter 56 minutters spil. Fem minutter før tid sørgede en udligning fra Karen Holmgaard dog for, at vendelboerne fik et point med hjem.

- Vi er selvfølgelig skuffede over, at vi ikke vandt, men ellers var det en fin kamp fra vores side. Vi var i fuld kontrol, og vi havde chancer nok til at vinde kampen, men vi manglede skarpheden, konstaterer Fortunas assisterende træner Peter Enevoldsen.

Trods pointtabet er han fuld af fortrøstning over det, han så i Ballerup.

- Nogle gange er det bare sådan i fodbold, at modstanderen kun skal bruge en chance til at score, selv om du måske selv har haft otte-ti chancer. Vi er ærgerlige over, at vi ikke vandt, men skulle vi spille kampen igen, ville vi gøre det på samme måde, lyder det fra Peter Enevoldsen.

Fortuna Hjørring skal i aktion igen tirsdag, hvor oprykkerne fra FC Thy kommer på besøg i Hjørring. Thyboerne vandt lørdag 3-2 over Odense Q.