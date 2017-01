PARIS: Håndboldlandsholdet er på kurs direkte mod førstepladsen i den indledende gruppe ved VM i Frankrig.

Mandag aften blev den formodet hårdeste konkurrent, Sverige, slået med 27-25, og dermed har Danmark som det eneste hold maksimumpoint i gruppe D.

En fabelagtig Niklas Landin var hovedmanden bag den danske sejr, der kom i hus efter en noget ujævn forestilling, der blev mere spændende end nødvendigt.

Alene før pausen havde den danske keeper 14 redninger og hylede svenskerne så meget ud af den, at de stivnede i selv de mest oplagte scoringspositioner.

Dermed slap det danske hold godt fra, at angrebsspillet ikke var helt så veltimet som tidligere, og at for mange bolde blev smidt væk undervejs.

Morten Olsen virkede stresset undervejs, og Mikkel Hansen brændte helt usædvanligt sine første fire skudforsøg.

Sverige bragte sig foran 6-4, men så begyndte der at komme form over det danske spil, hvor Kasper Søndergaard befandt sig godt over for de tunge svenske backer, der havde svært ved at flytte stængerne hurtigt nok.

Da svenskerne mod slutningen af første halvleg tog målmanden ud og spillede syv mod seks i angrebet, resulterede det blot i afbrændere og to danske scoringer i et tomt mål.

Gudmundur Gudmundsson overraskede ved at bringe Magnus Landin på venstre fløj fra kampens start, og ganske usædvanligt fortsatte han med både Landin og Lasse Svan efter pausen.

Her fik Michael Damgaard og Lasse Andersson til gengæld chancen, men det eksperiment mislykkedes, og efter en sjusket dansk start var Damgaard hurtigt tilbage blandt reserverne.

Den danske føring, der et minut før pausen var på 14-8, blev reduceret til 14-13, og svenskerne genfandt troen på en overraskelse.

Mikkel Hansen fik mere held med sine afslutninger i anden halvleg, og han sørgede for, at svenskerne aldrig kom helt op, selv om de blågule var umulige at ryste helt af.

De næsten 14.000 tilskuere fik spænding til det sidste, fordi et talentfuldt svensk hold blev ved med at presse danskerne til fejl, og med et minut igen var føringen igen nede på et enkelt mål, 26-25.

Hans Lindberg sørgede dog med sin scoring få sekunder før tid for den danske sejr, som sender holdet i en klar favoritrolle til at tage førstepladsen, som formentlig giver en lettere vej mod medaljekampene.

Nu kan Danmark indtil videre sole sig på toppen indtil onsdag, hvor der venter et møde med Bahrain.

