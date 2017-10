Ustyrlig Wozniacki giver verdensetteren store prygl

TENNIS: Tennisstjernen Caroline Wozniacki fortsætter med at brillere ved sæsonfinalen i Singapore.

Med en knusende sikker 6-0, 6-2-sejr over verdensetteren Simona Halep fra Rumænien, tog danskeren sin anden sejr i den store turnering og diskede på ny op med spil fra allerøverste hylde.

Efter at have udspillet Elina Svitolina i den første kamp er hun uhyre tæt på en plads i semifinalen, selv om hun har en kamp til gode i det indledende gruppespil.

Mere end de to sejre er det dog kvaliteten i Wozniackis spil, der falder i øjnene.

Fra første parti mod Halep stod det klart, at hun spillede med samme præcision og variation i slagene som i åbningskampen. Halep blev jagtet rundt på banen og fik slet ikke lov til at komme i gang.

Rumæneren blev presset til at sende boldene i nettet, ud af banen eller lige i danskerens ketsjer, og først i kampens ottende parti lykkedes det for Halep at komme på pointtavlen.

På det tidspunkt havde Wozniacki ganske uhørt vundet 17 partier på stribe i turneringen: Hun tog kampens sidste ti partier mod Svitolina og førte 6-0, 1-0 mod Halep.

Det første pointtab i kampen hylede dog på ingen måde Wozniacki ud af den.

Hun slog omgående tilbage ved at vinde sit eget serveparti i overbevisende stil. Og da hun efterfølgende bragte sig på 3-1 i Haleps serv, var hun igen på direkte kurs mod den overbevisende sejr.

Wozniacki havde fortsat masser af længde på sine slag, og selv om Halep spillede bedre i andet sæt, var det slet ikke nok.

Efter endnu en Halep-bold i nettet kom danskeren på 5-2, og med et servegennembrud sikrede hun sig en overbevisende sejr.

Fredag eftermiddag spiller Wozniacki sin sidste gruppekamp i sæsonfinalerne, når hun møder franskmanden Caroline Garcia.

/ritzau/