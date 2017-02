BINDSLEV: takket være forbipasserende, der fik alarmeret brandvæsnet, så nåede en brand i en ejendom på hovedgaden i Bindslev ikke at udvikle sig til en større affære.

Der var gået ild i nogle træbriketter, der stod ved en brændeovn, og nogen havde set, at der var meget røg inde i huset og ringet 1-1-2. Så folkene fra Beredskabscenter Nordjylland nåede frem og fik has på ilden, inden den for alvor fik fat.

Gulvet og loftet lige ved brændeovnen fik lidt skader fra flammerne, men ellers var det røg, der var det største problem. I og med det var ulmende træbriketter, der udviklede røgen, så var det en forholdsvis mild røg, der skulle luftes ud.