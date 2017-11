Utilfredse borgere hænger jobcenter-ansatte ud på Facebook

DANMARK: Medarbejdere på landets jobcentre må finde sig i at blive hængt ud med navn og omtalt negativt på sociale medier og i læserbreve.

Det viser en ny undersøgelse blandt 1071 sagsbehandlere, som Avisen.dk har gennemført i samarbejde med HK/Kommunal.

Ifølge undersøgelsen har mere end hver tredje - 37 procent - af de adspurgte sagsbehandlere oplevet, at de selv eller en kollega er blevet udstillet af borgere en eller flere gange.

Der er for eksempel tale om opslag på Facebook, hadgrupper på Facebook, læserbreve og videooptagelse af en samtale, som efterfølgende er lagt ud på YouTube.

Næstformand i HK Mads Samsing mener, at der er tale om en "enorm uhyggelig udvikling."

- Nogle begynder at ændre adfærd, også i fritiden, hvis de bliver udsat for trusler og intimidering. Nogle kigger sig måske over skulderen, når de handler i Netto, i særdeleshed hvis de er blevet hængt ud på Facebook, siger han til Avisen.dk.

I undersøgelsen fortæller sagsbehandlere om hadgrupper på Facebook, hvor der bliver skrevet negativt og krænkende om dem.

- Det triste er, at det ofte er usandheder, og at tavshedspligten kun vender én vej, så vi ikke har mulighed for at forsvare os, svarer en af sagsbehandlerne.

I den offentlige facebookgruppe "Jobcentrets ofre", der har flere end 8500 medlemmer, bliver sagsbehandlingen på jobcentrene ofte debatteret og kritiseret. Syge bliver trukket igennem langvarige sagsforløb, lyder kritikken blandt andet.

Talsmanden for gruppen, kontanthjælpsmodtager Kim Madsen, erkender, at der har været nogle situationer, hvor en borger har hængt en medarbejder ud.

- Nogle gange kan jeg godt forstå borgeren. I andre situationer kan jeg ikke forstå borgeren.

- Jeg kan ikke opfordre til, at man lægger en medarbejders navn ud, men jeg kan godt forstå det, hvis medarbejderen har begået en stor fejl eller laver tydelig ulovlig sagsbehandling, siger Kim Madsen til Avisen.dk.

/ritzau/