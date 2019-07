Uvejr stopper Tour-etape før tid: Bernal kører nu i gult

TIGNES: Egan Bernal (Ineos) kørte sig fredag i gult på en højdramatisk dag i Tour de France.

Her satte dårligt vejr på vej ned ad dagens helt store bjerg, Col de l'Iseran, nemlig en stopper for 19. etape af det franske cykelløb før tid.

Tv-billeder viste blandt andet voldsomme mængder af regn på vejene og sågar et mudderskred, og det resulterede altså i, at stikket blev trukket.

Efterfølgende blev det meldt ud, at tiderne på toppen af Col de l'Iseran var gældende inklusive bonussekunder.

Her kom Bernal efter et angreb i favoritgruppen først over foran Simon Yates og Warren Barguil, der var en del af dagens udbrud.

På vej op ad bjerget blev løbets førende rytter, Julian Alaphilippe, sat af de øvrige klassementsfavoritter, og Bernal havde på toppen af Col de l'Iseran taget nok tid til at overtage den gule førertrøje.

Der gik dog lidt tid, inden det officielt blev meldt ud, at 22-årige Bernal nu fører verdens største cykelløb inden næstsidste etape.

Samtidig blev det oplyst, at der ikke blev kåret en vinder af 19. etape.

Ineos-colombianeren har 45 sekunder ned til Alaphilippe på andenpladsen, mens Geraint Thomas ligger nummer tre med 1 minut og 3 sekunder op til sin holdkammerat.

Dermed blev det en sort dag for de franske vinderdrømme i Tour de France.

Ud over Alaphilippes tidstab og tab af den gule førertrøje måtte Thibaut Pinot, der viste sig frem i Pyrenæerne og lå nummer fem i klassementet, udgå tidligt fredag på grund af smerter i låret.

Inden da var et stort udbrud kommet afsted. Store navne som Rigoberto Urán, Simon Yates og Warren Barguil var med. Det samme var danske Magnus Cort. Modsat torsdag fik frontgruppen dog aldrig særlig lang snor.

I favoritgruppen blev tempoet nemlig skruet godt op af Ineos-holdet på Col de l'Iseran, som med sin top 2770 meter over havets overflade er det højeste punkt i årets Tour.

Det tog pusten fra de fleste, og cirka seks kilometer fra toppen begyndte favoritterne så at stikke til hinanden. Først angreb Geraint Thomas, så Steven Kruijswijk. Det fik Julian Alaphilippe til at knække. Lidt efter stak Egan Bernal afsted fra dem alle.

Accelerationerne betød, at det meste af udbruddet blev hentet og overhalet, og så sad Bernal i front sammen med Yates, Uran og Barguil. De tre sidstnævnte måtte dog alle give fortabt over for den flyvende colombianer, der kørte alene over toppen.

Yates fik genskabt kontakten med Bernal på nedkørslen, inden løbet altså blev stoppet på grund af det voldsomme vejr.

