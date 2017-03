HJØRRING: Venstre i Hjørring by holdt mandag aften - 27. februar - sin generalforsamling nummer 131. Mødet blev afviklet på Bryghuset Vendia. På mødet fortalte borgmesterkandidat Vibeke Haaning om Venstres visioner for fremtiden. Der var mødt ca. 50 medlemmer op til generalforsamlingen, hvor de fremmødte fik en detaljeret gennemgang af foreningens forhold af formand Lars Skade, der også opnåede genvalg. Der var også besøg af skatteminister Karsten Lauritzen, der gav et indblik i en ministers hverdag.