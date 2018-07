V-K i samarbejde om vejindvielse

AARS: Et forbilledligt V-K-samarbejde lyste op i et sommerglimt, da Vesthimmerlands Kommunes tidligere borgmester, Knud Kristensen, søndag i tandemfaldskærm kom svævende til indvielse af en ny omfartsvej syd om Aars. Her afleverede han nemlig en "indvielses-saks" til den nye borgmester, Per Bach Laursen, så han kunne klippe det røde bånd og indvi vejen til den nette sum af 115 mio. kr.

Det var også Venstre og de konservative, der i samarbejde tilbage i 2014 besluttede, at omfartsvejen skulle føres ud i livet - via deres dengang snævre flertal i byrådet.

Inden Knud Kristensen ankom var Per Bach Laursen landet i svævefly midt på vejen, som har været længe undervejs. Dels fordi økonomien er skredet, men også fordi Vesthimmerlands Museum har gjort arkæologiske fund efterhånden som gravemaskinerne er kommet frem. Der er således f.eks. fundet hele tre jernalderlandsbyer.

