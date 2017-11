V-leder ser lyspunkt trods valgnederlaget

AALBORG: Venstres tab af et mandat i forhold til valget i 2013 ærgrer partiets spidskandidat og bud på borgmesterposten, Tina French Nielsen, men i betragtning af udviklingen på landsplan ser hun det ikke som et stort personligt nederlag.

- Socialdemokraterne tager rigtig mange stemmer, og i dét lys synes jeg, at vi kan være tilfredse med, at vi kun har mistet et mandat og dermed fortsat har otte pladser i byrådet, siger Tina French Nielsen, der ønsker den altdominerende stemmesluger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) tillykke med valgresultatet.

Som en del af forklaringen på, at hendes modkandidat i den grad gik sejrrigt ud af valgkampen, peger hun på, at Thomas Kastrup-Larsen (S) meget tidligt kom i gang med sin kampagne.

Udover Venstres tab af et mandat mistede den borgerlige fløj et mandat i og med, at Liberal Alliances Hans Peter Beck også må forlade byrådet, hvilket har rykket ved de politiske styrkeforhold mellem fløjene.

- Nu gælder det for os i Venstre at finde frem til en ny strategi med henblik på at sikre mest muligt af Venstres politik gennemføres, siger Tina French Nielsen, der erklærer sig overbevist om, at Thomas Kastrup-Larsen trods sin store sejr vil give Venstre indflydelse.

- Det er jeg helt overbevist om, han vil, siger Tina French Nielsen for hvem det var andet forsøg på at erobre borgmesterposten fra Socialdemokratiet.

På spørgsmålet om, hvorvidt valgresultatet vil medføre konsekvenser for hende personligt i forhold til posten som partiets politiske leder, siger French Nielsen, at lige nu er hun sit partis spidskandidat.

- Og det er jeg, indtil organisationen beslutter noget andet, så tingene foregår roligt og stabilt, siger hun og tilføjer, at når hun kigger ud over det politiske landskab på landsplan, er Venstre i Aalborg ikke specielt hårdt ramt,

- Men fremtiden er der ikke nogen, der kan spå om, men her og nu leder jeg Venstres forhandlinger i den konstituering, der skal sikre, at vi får mest politik igennem, siger hun.

Med otte mandater står partiet til at få to rådmandsposter. Tina French Nielsen ønsker ikke på forhånd at kommentere de forestående forhandlinger om rådmandsposterne.