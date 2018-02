V-politiker mister sit job efter kokainkørsel

KØBENHAVN: Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt mister sit job som udviklingsdirektør på handelsskolen Niels Brock efter kokainkørsel sidste sommer.

Det bekræfter Niels Brock til Ritzau.

- Det er kommet fuldstændig bag på os, og vi er naturligvis kede af det på Jakobs vegne; det er en stor både personlig og professionel tragedie, siger administrerende direktør på Niels Brock, Anya Eskildsen, i en pressemeddelelse.

Desuden skriver Niels Brock, at "Niels Brock udtaler sig af princip ikke i personalesager, men bekræfter, at der er indgået en fratrædelsesaftale med Jakob Engel-Schmidt".

Politikeren er på orlov fra Folketinget. Siden 1. oktober sidste år har han været udviklingsdirektør på Niels Brock.

Tv2.dk skriver, at TV2 News ikke længere vil bruge Jakob Engel-Schmidt som paneldeltager i eftermiddagsprogrammet "News & Co."

Da Ekstra Bladet i september spurgte ind til sagen om narkokørsel efter at have fået tip, bad Jakob Engel-Schmidt om orlov fra Folketinget for i stedet at blive udviklingsdirektør på Niels Brock.

Det var også Ekstra Bladet, som via aktindsigter tirsdag kunne fortælle, at V-politikeren er blevet frakendt kørekortet ubetinget i tre år og skal have en bøde, efter at han blev taget af politiet i København i juli sidste år.

På Facebook bekræftede Jakob Engel-Schmidt efterfølgende selv historien og oplyste, at det var kokain, han havde i blodet, mens han kørte bil.

Betjente fattede mistanke til politikeren, da han på Lyngbyvej i København blev stoppet på grund af en lygtefejl.

Det fremgår desuden af døgnrapporten om sagen, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, at Jakob Engel-Schmidt forsøgte at obstruere politiets arbejde.

