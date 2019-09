V-profil: Uenighed om SV-samarbejde må ikke plage ny ledelse

KØBENHAVN: Når Venstre skal sammensætte sin nye ledelse, bør den fra start blive enig om, hvad den fælles linje er på en række "væsentlige politiske områder", mener Preben Bang Henriksen (V), der er formand for Folketingets retsudvalg.

- Sporene skræmmer jo. Vi skal ikke en gang til have opført den farce omkring eksempelvis SV-samarbejdet. Og det kunne være andre politik-områder. Hvis der er uenighed, så skal det frem nu.

- Lad mig sige, at det har jeg ikke grund til at tro, at der er. Det havde jeg så heller ikke ved den foregående ledelse. Men jeg synes, at rettidig omhu gør, at de bør sætte sig og finde ud af, om de er enige. Det er jeg helt sikker på, at de er.

I weekenden trak Lars Løkke Rasmussen sig som formand for Venstre, mens også næstformand Kristian Jensen annoncerede, at han stopper.

Inden da havde de to udsendt forskellige toner, når det angik et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet, som Lars Løkke Rasmussen foreslog i sommerens valgkamp.

Allerede i sidste uge var Preben Bang Henriksen et af de folketingsmedlemmer fra Venstre, der opfordrede til et skift på formandsposten i Venstre.

Ved den anledning foreslog han Jakob Ellemann-Jensen som ny formand. Mandag aften har han føjet en næstformand til sin anbefaling.

Han kalder en ledelsesduo med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen og Inger Støjberg som næstformand for et "perfekt match".

- De repræsentere begge køn, en geografisk fordeling og en forskellige baggrund.

- Det vil efter min opfattelse være en optimal kombination, siger han.

/ritzau/