Våben og skeletter fundet i vraget fra glemt krigsskib, ’Jydehaderen’

ÖLAND: Kanoner, håndgranater og op mod tusind soldater var ombord, da et gigantisk svensk krigsskib eksploderede i Østersøen for 463 år siden. Der var 3-400 danske soldater ombord, da det skete.

Skibet, som hed Mars, tilhørte den svenske flåde og var et af Nordeuropas største og mest frygtede flådefartøjer under Den Nordiske Syvårskrig i 1563-1570. I den danske hær kaldte man fartøjet for ’Jydehaderen’.

I 2011 blev resterne af skibet fundet ud for Sveriges næststørste ø, Øland. Nu er de nyeste fund fra vraget netop blevet afsløret på et pressemøde på Böda Hamn, Öland, i Sverige. Det skriver Videnskab.dk hvor du kan se flere billeder fra skibet.

- I år er vi kommet tættere på menneskene om bord. Vi har fundet flere skeletdele, blandt andet et lårben med noget, vi tror, er skader fra et skarpt våben omkring knæet, fortæller Rolf Fabricius Warming, der er marinarkæolog og en af de forskere, der undersøger Mars, til Videnskab.dk.

- Vi har også fundet store kanoner og en håndgranat. Vi kan se på vraget, at der har været et meget hårdt og barsk slag. Mellem 800 og 1.000 soldater har været ombord. Det er nærmest en hel by, der er sunket ned. De fleste døde i eksplosionen, eller da skibet sank ned i dybet, fortsætter han.

Fundet af det over 400 år gamle krigsskib giver ny viden om de blodige kampe, der fandt sted til søs under syvårskrigen.

En dansk marinarkæolog, der ikke har været med til at udforske Mars, er enig i, at et fundet kan give en helt anden form for dokumentation, end den man får via skriftlige kilder.

- Mars er så velbevaret og komplet, at det giver et billede af en øjeblikssituation. Man føler virkelig, at man står midt i slagmarken, siger Mikkel Larsen, der er maritim arkæolog på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Udforskningen af Mars bliver foretaget af forskere fra det marinarkæologiske forskningsinstitut MARIS ved Södertörn højskole i Sverige. Dykkerne kommer fra dykkerorganisationen GUE, Västervik Museum, Ocean Discovery og MMT.

15 dykkere og ti forskere har deltaget i den seneste udforskning af skibet.

