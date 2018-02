Våbenstilstand i Syrien bryder sammen - der kæmpes i enklave

En fem timer lang våbenstilstand i en enklave tæt på Syriens hovedstad ser ud til at være brudt sammen.

Det sædvanligvis velinformerede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at to luftangreb har ramt Østghouta. Det benægtes af en syrisk militærkilde.

Men FN bekræfter, at der er kampe i enklaven.

- Det gør det umuligt for os at gøre meget i Østghouta, siger en talsmand.

Der er behov for den 30 dages våbenhvile, som FN's Sikkerhedsråd vedtog i weekenden, påpeger talsmanden.

Den fem timer lang våbenstilstand, som Rusland har trumfet igennem, blev indledt klokken 7.00 tirsdag morgen i enklaven, der kontrolleres af oprørere.

I første omgang blev der meldt om ro i området. Men i timerne efter fløj det med beskyldninger om brud på våbenstilstanden.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har helikoptere kastet to bomber mod byen Shifouniyeh. Et fly har angrebet byen Aftaris.

Våbenstilstanden i Østghouta, der skulle gentages dagligt, ville ifølge Rusland give folk en chance for at slippe væk.

Rusland hævder, at oprørere tirsdag formiddag har beskudt den korridor, hvor folk i enklaven skulle kunne flygte gennem. Det benægter oprørerne.

Østghouta har i flere uger har været under intense angreb fra syriske regeringsstyrker, der støttes af Rusland.

Det er den russiske præsident, Vladimir Putin, som har beordret våbenstilstanden. Den skal være gældende dagligt fra klokken 7.00 om morgenen til 14.00 lokal tid.

Flere hundrede mennesker er blevet dræbt under de seneste halvanden uges intense syriske luftbombardementer i Østghouta.

Mandag beskyldte den britiske FN-ambassadør, Jonathan Allen, Rusland for at drive et "kynisk spil".

Han mindede om, at FN's Sikkerhedsråd i weekenden vedtog en resolution om en 30 dage lang våbenhvile i Syrien. En våbenstilstand var ikke det, der blev stemt om i FN.

