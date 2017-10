Våd og blæsende begyndelse på oktober

NORDJYLLAND: Efter en usædvanlig våd september måned, kunne man måske håbe på en lidt mere solrig oktober. Men foreløbig lader solen vente på sig.

Faktisk bliver første uge i oktober en både våd og blæsende affære, fortæller DMI.

Ifølge meteorologerne er det et dybt lavtryk nord for Skotland, som sender en markant koldfront gennem landet mandag morgen, og det giver både regn og kuling.

Regnen er mere intens end normalt, fordi der er rester af den tropiske orkan Lee med i udviklingen.

Og da lavtrykket bevæger sig langsomt hen over det mellemste Skandinavien, så vil Danmark vil hele ugen ligge i et kraftigt blæsefelt. De fleste dage kommer til at byde på regnbyger, og torsdag ser ud til at blive en meget våd dag.

Om oktober bliver våd hele vejen igennem som sin forgænger september, der i år har fået omkring 110 -115 mm regn, og dermed placerer sig som den vådeste september siden 2001, vil vise sig om 30 dage.