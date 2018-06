Vådeskud: Jæger ramte sin svoger i hoved og på hals

AALBORG: En 65-årig mandlig jæger fra Nordjylland risikerer en større bødestraf i forbindelse med en vådeskudsulykke, som skete 29. oktober sidste år.

Ved ulykken blev mandens svoger ramt på kroppen samt i halsen og hovedet af adskillige hagl fra skuddet.

I Retten i Aalborg erkendte den 65-årige, at han havde overtrådt jagtlovens paragraf 22 stykke 1 nummer to, der siger, at " Ingen må jage på en måde, der skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at blive skadet".

Den 65-årige mente derimod ikke, at han havde overtrådt straffelovens paragraf 249 om, at "den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder", som han ellers var tiltalt efter.

De to mænd, der begge er erfarne jægere, havde ifølge deres forklaringer i retten forud for jagten aftalt, hvor de skulle stå.

- Men under jagten fløj en sneppe pludselig op, og den 65-årige skød mod sneppen op ad en skråning med et tæt buskads og i modlys. Derved ramte han sin svoger med adskillige hagl, fortæller anklager Lotte Nielsen, Nordjyllands Politi.

Svært byttedyr

Snepper er et meget svært byttedyr at skyde efter. Fuglene flyver lavt, meget hurtigt og flaksende med voldsomme retningsskrift.

I retten var de to svogre - den tiltalte og den ramte - uenige om, hvorvidt den skudramte mand stod på det aftalte sted.

- Den tiltalte mente, at svogeren havde flyttet sig til et andet sted, medens svogeren mente, at han stod på det aftalte sted. Det var selvfølgelig ikke med vilje, at den 65-årige skød svogeren, men min påstand var og er, at han ikke havde sikret sig, hvor den anden stod, før han affyrede sit jagtgevær, forklarer anklageren, der har krævet den tiltalte idømt en bøde i størrelsesorden 5.000-10.000 kroner.

Manden, der blev ramt af haglene, måtte efter vådeskuddet indlægges på intensivafdeling på sygehuset i 14 dage og lå efterfølgende fem dage til observation. Herefter var han sygemeldt i to måneder og har muligvis pådraget sig varige mén.

- Han har stadig seks hagl siddende i bl.a. halsen - hagl, som ikke kan opereres ud, oplyser anklageren.

Sjældne vådeskud

Der kan derfor komme et erstatningskrav. Men det er langt fra opgjort endnu. Det afventer blandt andet dommen i sagen.

I Danmarks Jægerforbund oplyser juridisk konsulent Mikala Laursen, at der hvert år forekommer vådeskud i forbindelse med jagt.

Hun har ikke noget direkte statistik på det, men det sker.

- Ét vådeskud er et for meget, men heldigvis er det meget sjældent, at det går ud over mennesker. Det er oftest bygninger eller måske jagthundene, der bliver ramt, hvis hundene for eksempel jager vildtet og derved kommer i vejen for hagl, forklarer hun og understreger samtidig, at jægerforbundet gør meget ud af at oplyse og undervise jægerne i at undgå skud, hvor der er den mindste risiko for at ramme noget andet end det påtænkte vildt.

Efter mandagens retsmøde i Aalborg blev sagen optaget til dom, som afsiges i løbet af en uges tid.