Vågen nabo handlede hurtigt, da han opdagede brand

GUG: En nabo, som endnu ikke havde lagt sig til at sove i den lune sommernat, opdagede klokken 00.50 natten til lørdag, at det brændte hos naboen på Agervangen 13 i Gug.

- Familien i huset havde været i gang med at koge suppe på et udvendigt gasblus, siger indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Gasblusset var placeret tæt op af huset, som er beklædt med træ.

- Det er meget tørt, og derfor fik ilden hurtigt fat i både træbeklædning og en del af udhænget, siger indsatslederen, som roser naboen for en hurtig indsats.

- Han alarmerede beredskabet og gik selv i gang med at slukke branden med en haveslange, fortæller han.

Branden gav en del røg, men gjorde ellers kun skade udvendigt.

- Det er utrolig heldigt, at naboen ikke var gået i seng, og det er heldigt, at ilden ikke fik fat, siger Jakob Schmidt, som råder folk til at bruge åben ild med stor omtanke i denne tørre sommer.