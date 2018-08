Vågen patrulje snuppede en bilfuld indbrudstyve

THISTED: En årvågen patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi fik natten til mandag taget en bilfuld indbrudstyve med bilen fuld af tyvekoster. Ud af de fire personer, der befandt sig i bilen, blev de to anholdt, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Patruljen var blevet kaldt ud til et indbrud på Kastet i Thisted, hvor der var blevet brudt ind i huset, mens beboerne var hjemme. På vej til adressen lagde patruljen mærke til en bil, som de også havde set tidligere på aftenen i forbindelse med en anden anmeldelse om indbrud et sted i Thisted. Så efter at have optaget rapport fra familien på Kastet, kørte patruljen tilbage til stedet, hvor betjentene havde set den mistænkelige bil.

Der var bilen stadig og ganske rigtigt: Blandt andet nogle PH-lamper, der stammede fra indbruddet på Kastet, lå i bilen. De to anholdte skal afhøres og derefter vil politiet tage stilling til, om de skal løslades eller fremstilles i et grundlovsforhør.