Vaccine under udvikling kan måske virke hele livet

DANMARK: Immunforsvaret kan tvinges til at rette sig imod en særlig del af virusser, som ikke ændrer sig fra år til år. Og det kan måske resultere i en langtidsholdbar og universel influenzavaccine, fortæller amerikanske forskere.

Det skriver videnskab.dk

- Vi mener, at den vil beskytte både mod årlige udbrud og nye pandemier, og vi burde kunne udrydde influenza B, siger Peter Palese, professor på Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York.

Han var en af hovedtalerne på en stor influenzakonference, som for nylig blev afholdt i Riga. Her fremlagde han resultaterne af et nyt forskningsprojekt, som søger en metode til at skabe universel vaccine mod influenza.

Og umiddelbart er der optimisme omkring projektet:

- Om det her bliver den hellige gral, ved jeg ikke. Men jeg synes, Peter Palese har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi skal støtte det. Og selv, hvis det ikke er den universelle vaccine, så kan det stadig være en meget kraftig vaccine, siger den hollandske virolog Ab Osterhaus, som er formand for influenzakonferencen i Riga og direktør for Research Center for Emerging Infections and Zoonoses ved University of Veterinary Medicine Hannover.

Vaccinen er indtil nu kun testet på mus og fritter. Der har den vist gode resultater. Men "mus er ikke mænd," siger Peter Palese, og det er derfor langt fra sikkert, at den vil virke på mennesker.

Test af vaccinen er dog nu gået ind i Fase 1, som er de første menneskeforsøg. Det er ifølge Peter Palese et meget vigtigt skridt.

Ifølge Thea K. Fischer, overlæge ved Statens Seruminstitut, er forskningen lovende. Men en langtidsholdbar vaccine har stadig lange udsigter.

- Et forsigtigt gæt er fem år, siger hun og understreger, at det er, hvis alt går fuldstændig gnidningsfrit.

Bestemte dele af influenzavirusset - hæmagglutinin-molekyler - ligner lidt en blomst med en stilk og et hoved.

Og normalt går immunforsvaret efter blomstens hoved, der samtidig er den del af virusset, som hele tiden muterer og ændrer sig.

I vaccinen har Peter Paleses hold af forskere skabt et hoved på hæmagglutinin-molekylerne, som er usynligt for immunsystemet. Normalt vil immunsystemet angribe hovedet. Men da det ikke kan se hovedet, vil det i stedet gå imod stilken.

- Det er som en stealth-bomber. Vores immunsystem kan ikke se den, fortæller Peter Palese.

Forhåbningerne til den nye vaccinationsmetode er høje hos forskerne bag vaccinen, og investeringer fra blandt andet det store medicinalfirma GSK tyder da også på, at de har fat i noget lovende.

Peter Palese har dog sine bekymringer:

- Det, der giver mig søvnløse nætter, er, om vi kan inducere en høj nok koncentration, så virusset ikke modstår disse antistoffer rettet mod stilken. Det er det ene. For det andet, om vi er i stand til at gøre det tilstrækkeligt langtidsholdbart.