Vægttab eller kondition? Det kan du opnå med gåturen

MOTION:Powerwalking er let at gå til, og måske derfor dyrker mange danskere den tempofyldte gåtur.

Men rask gang har som motionsform både fordele og ulemper - afhængigt af hvad man vil opnå.

Eksempelvis kan du fint bruge det til at kickstarte et vægttab, fortæller Bente Klarlund, der er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

- Man kan regne med, at for hver kilometer man går, så forbrænder man som en grov huskeregel det antal kalorier, man selv vejer, siger hun.

Bente Klarlund har tidligere været en del af et tv-forsøg, hvor overvægtige kvinder skulle gå raske ture nogle gange om ugen. Og her tabte kvinderne sig op mod ni kilo på tre uger.

Og det bekræftes af øvrig forskning på området.

- Men modsat eksempelvis løb vil det være tidskrævende, fordi det i høj grad er den distance, man tilbagelægger, som betyder noget for, hvor meget man taber sig, siger overlægen.

Ifølge Peter Krustrup, der er professor i sport og sundhed på Syddansk Universitet, kan man tabe sig op til et halvt kilo om ugen ved at gå en halv time hver dag, hvis man ellers spiser sundt og varieret.

- Der er ingen tvivl om, at hyppige gåture i rask tempo er en god måde at tabe sig på, siger han.

Du skal have pulsen op

Hvis du derimod drømmer om at booste din kondition, er billedet mere mudret. Effekten vil nemlig afhænge af dit fysiske udgangspunkt.

- Hvis man er cykelbud, får man ikke boostet sin kondition af powerwalking. Men hvis ens kondition ikke er så god - eller man går i bakket terræn eller på trapper - så kan man godt booste sin kondition, siger Bente Klarlund.

Det afgørende vil nemlig være, om du får pulsen op. Og derfor kan rask gang som motionsform komme til kort, hvis du i forvejen er fysisk aktiv.

- Hvis man har et godt udgangspunkt og vil i endnu bedre form, skal man supplere med noget løb eller boldspil, siger Peter Krustrup

Hvis du dyrker motion for at styrke dine muskler, led og knogler, er der også nogle ting, du skal have for øje.

- Forskning viser, at man får ret beskedne effekter ved rask gang på fladt underlag. Så det vil være en god idé at gå i bakker, kuperet terræn, skov eller på trapper, siger Peter Krustrup.

Hvis du vil øge din muskelstyrke og knogletæthed, er det nemlig nødvendigt med stødbelastninger fra eksempelvis hop, løb og hurtige opbremsninger.

- Og når man går i bakker, vil man have en stor belastning af musklerne op ad bakke, mens bremsebevægelserne nedad vil give en god belastning af både knogler og muskler, siger professoren.

/ritzau fokus/