Vælgere strømmer til valglokaler i Ungarn

Valgdeltagelsen ved Ungarns parlamentsvalg nåede klokken 13 op på 42,3 procent, hvilket er det højeste niveau siden 2002, viser data fra Det Nationale Valgkontor.

Ved det forrige valg i 2014 var valgdeltagelsen klokken 13 på 34,4 procent.

Nogle valgforskere siger, at en valgdeltagelse på over 70 procent kan være et udtryk for, at oppositionen har været meget effektiv til at mobilisere vælgere, som er imod regeringspartiet, der måske kan miste dets flertal.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, der er en af Europas mest kontroversielle ledere, er favorit til at vinde valget.

Under et sidste vælgermøde fredag opfordrede 54-årige Orbán sine tilhængere til at stemme.

- Det er ikke nok at føre i meningsmålingerne. Vi er nødt til også at komme først på valgdagen, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I samme ombæring mindede han om, at hans Fidesz-parti tabte valget i 2002, selv om han på forhånd var blevet spået som favorit.

Orbáns støtter ser ham som en garant for ungarske værdier, og så peger de i øvrigt på, at økonomien under ham er kommet i omdrejninger.

I meningsmålinger står Fidesz til at blive det største parti i Ungarn med en afstand på mellem 20 og 30 procentpoint ned til de nærmeste rivaler. Men Fidesz risikerer at miste dets flertal på to tredjedele, som giver partiet magt til selv at ændre landets grundlov.

Kritikere mener, at Orbán og hans regering underminerer retssystemet, pressefriheden og udnytter sit massive flertal til at lave tvivlsomme ændringer af forfatningen.

