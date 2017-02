INDLAND: Over halvdelen af vælgerne bakker op om regeringens planer om at udbyde flere togstrækninger til andre togselskaber end DSB. Det viser en meningsmåling, som Norstat har foretaget for netavisen Altinget.

Her svarer 56 procent, at det er en god idé at sende flere togstrækninger i udbud. 25 procent er imod idéen.

Resultatet vækker glæde hos transportminister Ole Birk Olesen (LA), som arbejder på at sende flere strækninger i udbud. I første omgang skal det nuværende udbud i Midt- og Vestjylland udvides.

”Jeg er helt enig i, at der skal udbydes mere. Udbuddet i Midt- og Vestjylland har vist, at det er en god idé. Kundetilfredsheden stiger. Præcisionen i afgangene stiger. Så det vil vi gerne fortsætte med,” siger Ole Birk Olesen til Altinget.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at man ønsker ”en markant udvidelse af brugen af udbud i jernbanetrafikken”. En del af den danske jernbane er allerede udbudt. Siden 2003 har Arriva nemlig haft ansvaret for en del af driften i Midt- og Vestjylland.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, mener, at målingen afspejler, at DSB ikke leverer godt nok.”Og hvis DSB ikke kan køre de strækninger, der skal køres, så må vi jo få nogen til at hjælpe dem. Vi vil ikke have udbud for udbuddets skyld. Men hvis det kan give os både billigere og bedre kollektiv trafik, så synes jeg, det kan give god mening,” siger han til Altinget.

Enhedslisten ser anderledes på spørgsmålet. Transportordfører Henning Hyllested advarer imod at se udbud som et quick-fix af de problemer, som er på jernbanen.”Danskernes holdning undrer mig ikke. For der har været en hel del problemer de senere år. Materiellet og infrastrukturen har det ikke for godt. Men det skyldes altså, at man har nedprioriteret den danske jernbane i årtier. Udbud er ikke løsningen,” siger han til Altinget.

Ifølge Altingets oplysninger er Folketingets partier kaldt til møde i Transportministeriet om en udvidelse af det midt- og vestjyske udbud i næste uge.