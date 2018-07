Væltede ned i dyb grøft på havetraktor: 80-årig død

ULSTED: En 80-årig mand fra Ulsted er fredag morgen under tragiske omstændigheder omkommet efter en ulykke med sin plæneklipper.

Alarmen lød klokken 7.46.

- Manden havde været i gang med at slå græs langs vejen ved sin ejendom på Drøvten i Ulsted. Undser græsslåningen er havetraktoren med plæneklipperen tilsyneladende væltet ned i en to meter dyb grøft, og her er manden landet så uheldigt, at han har fået traktoren ned over sig, forklarer indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab.

Det var forbipasserende, der opdagede den væltede havetraktor ligge i grøften. Og der blev øjeblikkeligt slået alarm.

Lang tids genoplivning

- De forbipasserende fik manden fri af traktoren og trukket op på vejen og påbegyndte straks genoplivning, som fortsatte, da ambulancereddere kom til stedet, ligesom der også blev givet hjertemassage, da akutbilen ankom til stedet. Men desværre uden held, oplyser indsatslederen.

Han kan ikke sige noget om, hvad der var skyld i at den 80-årige mand væltede ned i den dybe grøft på sin havetraktor.

- Han kan være blevet dårlig og derefter væltet på traktoren. Men traktoren kan også simpelthen være væltet på grund af den skrå vejkant ned til grøften. Det er ikke til at sige, lyder det fra Søren Korsgaard.

Beredskabet har efterfølgende renset op i grøften efter en del udstrømmende benzin.

- Alt tyder på, at manden har fået et ildebefindende og derefter er kørt galt på havetraktoren, siger vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at de pårørende er underrettet.