Vi bør være overforsigtige i plejesektoren

Karina Jensen er ikke længere velkommen som vikar på plejecentret Margrethelund i Dronninglund i Brønderslev Kommune.

Hun er blevet blacklistet, efter at hun for små to uger siden kritiserede plejehjemmets måde at håndtere restriktionerne i forbindelse med corona-epidemien på. Under en vagt på stedet oplevede hun, at der blev arrangeret samvær mellem beboerne og deres pårørende, at der var fællesspisning, samt at smurte boller og frugt stod fremme til fri håndtering. Karina Jensen har gentaget sin kritik her i NORDJYSKE, og hun har tilføjet, at hun ikke har oplevet lignende lemfældighed med de indførte retningslinjer, når hun via vikarbureauet ActivCare har været på arbejde på plejecentre i Aalborg og Skive kommuner.

Også vikar Anja Willatzen har været ude med kritik af forholdene i Brønderslev Kommune - denne gang rettet mod plejecentret Valdemarsgade: Her var der ikke de værnemidler, som efter hendes mening var nødvendige for at beskytte personalet mod corona-virusset.

Kritikken har ikke fået Brønderslev Kommune til at ændre procedurer på sine plejecentre. Sundheds- og ældrechef Uffe Vig Jørgensen påpeger, at beboerne ikke har direkte kontakt til pårørende, men at det ikke kan lade sig gøre at skærme de ældre 100 procent fra hinanden. Og når det gælder de manglende værnemidler, var de ikke nødvendige i det konkrete tilfælde, fastslår han.

Om Brønderslev Kommune har handlet uansvarligt eller ej, kan og skal ikke afgøres her.

Men som udgangspunkt bør det være et overforsigtighedsprincip, der gælder på plejecentre, i den kommunale hjemmepleje generelt og på sygehusene landet over i forhold til covid-19.

For det første er der i alle tilfælde tale om steder, hvor der foretages pleje og behandling af sårbare personer, der som udgangspunkt er svagere stillet i forhold til at kunne klare smitte med corona-virus end raske og yngre medborgere.

For det andet er mødet mellem pleje- og behandlingskrævende personer og så sundhedspersonalet starten på en potentiel smittekæde med flere led: Her mødes mange mennesker på kryds og tværs, og det er svært at holde afstand. Så smitten kan løbe stærkt og komme vidt omkring.

For det tredje skal vi udover de sårbare også passe rigtig godt på vores pleje- og sundhedspersonale. Det er en af de begrænsede ressourcer, vi kan komme til at opleve mangel på, hvis de lægger sig ned med covid-19. Og det kan give problemer i forhold til at passe de ældre og patienterne på sygehusene.

Så som det lettere omskrevet blev sagt i den gamle politiserie Hill Street Blues: Be overcarefull out there!