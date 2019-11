Vær på forkant og nedsæt risikoen for vinterdepression

Konstant tunge øjenlåg og et energiniveau, der er på allerlaveste blus, selv om du sover langt mere, end du plejer.

Når vintermørket sætter ind, kan en del af danskerne blive ramt af vinterdepression - eller seasonal affective disorder, som det kaldes på engelsk.

Men alle har ikke lige stor risiko for at blive ramt af den sæsonbetonede depression, fortæller lægelig direktør Ida Hageman fra Region Hovedstadens Psykiatri.

- Man ved, at der er genetik på spil.

- Serotoninen i hjernen er anderledes hos folk, der har vinterdepression, så er nogle biologisk mere følsomme, siger Ida Hageman, som forsker i sæsonbetonet depression.

Derudover har det stor betydning, om du får nok lys.

- Lyset skal ind gennem pupillerne og påvirke signalstoffer i hjernen, forklarer hun.

Opsøg lyset

Et af de bedste råd, hvis du har tendens til vinterdepression, er derfor at skrue på din adfærd.

Det gælder om at få lys nok - og særligt om formiddagen, hvor det indeholder meget blåt lys.

- Det kan man for eksempel gøre ved at gå udenfor og sidde på en bænk, når man skal tale i telefon. Eller man kan klæde sig varmt på og spise madpakken udendørs, foreslår Ida Hageman.

Specialpsykolog Krista Straarup fra Klinik for Depression og Mani under Aarhus Universitetshospital råder til, at du ikke slår dig selv i hovedet med det, du ikke har energi til.

Hold i stedet fokus på, hvornår du har mest overskud.

- Selv om man har lavere energi, betyder det ikke, at man ikke skal lave noget. Men man skal prøve at tilrettelægge sine aktiviteter under hensyn til, hvornår man har mest at give af, siger Krista Straarup.

Tænk over, hvad der er nærende aktiviteter for dig. Og brug gerne din omgangskreds som støtte.

- Det kan være at gå ture med en anden, så man er sikker på at komme afsted, foreslår hun.

Din adfærd kan modarbejde vinterdepression - Sørg for at være udenfor, mens det er lyst - i hvert fald en halv time om dagen. - Brug gerne en lyslampe, der er anbefalet og godkendt til lysterapi. - Har du mulighed for det, kan du planlægge at holde ferie i efteråret eller om vinteren et sted med mere sol. - Prioriter din søvn. - Spis sundt, selv om du måtte opleve større lyst til lette kulhydrater. - Sørg for at få bevægelse og fysisk aktivitet ind i hverdagen. Kilder: læge og forsker Ida Hageman, specialpsykolog Krista Straarup, Patienthåndbogen. /ritzau fokus/ VIS MERE

Vinterdepressive sover meget

Både depression i mere klassisk forstand og vinterdepression kommer til udtryk som nedtrykthed. Men de adskiller sig på en række parametre.

- Dem, der har vintertrætheden, sover mere end andre i vinterhalvåret - men de er stadig trætte. Ved en klassisk depression har man svært ved at sove og sover typisk mindre, siger læge Ida Hageman.

Lider man af depression, mister man typisk appetitten, og maden smager ikke en.

Her har vinterdepression ofte modsat effekt.

- Har man vinterdepression, oplever man typisk øget appetit, og man kan opleve cravings efter lette kulhydrater.

- Derfor tager mange et par kilo på i løbet af vinterhalvåret, siger Ida Hageman.

Hun tilføjer, at man også kan have en depression i klassisk forstand og så have årstidsvariationen oveni.

/ritzau fokus/