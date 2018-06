Vær varsom med kolleger på sociale medier

FRITID: Bikinibilleder, børnenumser eller brok over chefen.

Man skal tænke over, hvad man deler på sociale medier, hvis man er venner med chefen eller kollegerne.

Og faktisk siger en tredjedel af danskerne, at de ikke bryder sig om at være Facebook-venner med kollegerne, mens en tredjedel er i tvivl. Det viser en Epinion-undersøgelse, som Business Danmark står bag.

- Vi får mange spørgsmål fra vores medlemmer om, hvad den rigtige adfærd på sociale medier er. Og det er noget, mange oplever som et problem, siger Kasper Rubæk, der er ansvarlig for karriererådgivning i Business Danmark.

Det kan være folk, der får en anmodning fra en chef, de ikke har lyst til at være Facebook-venner med. Eller folk, der kommer i problemer på grund af noget, de har delt.

Derfor er Kasper Rubæks første råd at sætte sig ind i arbejdspladsens retningslinjer for sociale medier.

- Og hvis der ikke er nogen, kan man opfordre til: Skulle vi lige blive enige om nogle, siger han.

Tænk også over, at det, du deler, bliver en del af dit varemærke. LinkedIn kan eksempelvis være et godt udstillingsvindue, men det kan samtidig få dig i fedtefadet, hvis du skriver noget dumt - fordi det er synligt for alle, siger Kasper Rubæk.

Derfor kan det være klogt at sortere i, hvilke sociale medier du bruger til hvad, siger Nicolai Hæggelin, der er grundlægger af Digital Works og arbejder med digitale medier.

- Og her plejer vi at sige til folk, at LinkedIn er perfekt til arbejdsrelaterede kontakter, mens Facebook er perfekt til de private, siger han.

Uanset hvilket socialt medie du deler noget fra, kan det være en god lakmusprøve at tænke over, om det også er noget, du ville sige i det offentlige rum, siger Nicolai Hæggelin.

- Ville du stille dig op på en ølkasse, tage en mikrofon og råbe det ud, så rigtigt mange kan høre det? Og hvis du tænker: Det har jeg faktisk ikke lyst til, hvorfor har du så lyst til at gøre det på sociale medier?, siger han.

Undlad også at dele indhold, der er vredt, uovervejet eller fuld af stavefejl. Og vær varsom med emner som politik, religion eller ironi.

- Det er ikke, fordi man skal være paranoid. Men jeg synes, der efterhånden er så mange eksempler, hvor folk efterfølgende må trække i land, fordi det egentlig ikke var ment sådan, siger han.

Tænk også over, om dit opslag beriger eller irriterer modtagerne.

- Og hvis man er forbundet med sin chef eller sine kunder, hvilken værdi har det så for dem at se, hvilke sko du har købt, siger Nicolai Hæggelin.

Kolleger og sociale medier - 51 procent af danskerne er forbundet med kolleger på Facebook, mens 21 procent er det på LinkedIn.

- 12 procent af os har oplevet en kollega optræde pinligt på sociale medier.

- En tredjedel af danskerne kan godt lide at være venner med kollegerne på sociale medier, en tredjedel er i tvivl, og den sidste tredjedel kan ikke lide det.

Kilde: Epinions Danmarkspanel, Business Danmark. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/