Værktøj og varebil stjålet fra kommunen

THISTED: Motorsave og hækkeklippere er blevet stjålet fra Thisted Kommunes materielgård på Tigervej mellem onsdag kl. 16 og torsdag kl. 06.40.

Derudover er der også stjålet tre tynde klienter til computere samt nøglen til en varebil og selve bilen. Den blev torsdag fundet nær plantagen ved Doverodde.

Endelig er der stjålet tre knallerter med registreringsnumrene CP 94 63, CP 94 64 og CP 94 65.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at tyvene er kommet ind ved at bryde en dør op til et værksted med et koben.