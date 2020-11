Værsgo', her har I en skole!

FRØSLEV:Det er en ordentlig mundfuld, der nu bliver lagt i hænderne på frivillige kræfter i Frøslev, Mollerup og omegn. Faktisk er de lokale repræsentanter på stående fod ikke helt klar over, hvor mange kvadratmeter, de får råderet over og med tiden ansvar for, når den tidligere Frøslev Skole overgives til borgernes drift.

Siden nedlæggelsen af bygningerne som folkeskole i 2012 har de lokale haft lov at bruge østfløjen med gymnastiksal og køkken. Nu, hvor sprogskolen for længst er flyttet til Nykøbing, gælder det også den noget større vestfløj og midterfløjen.

- Det kendetegner Frøslev, at vi gerne vil gøre noget selv, hvis vi får mulighed for det. Så nu vil vi bestræbe os på, at skolen kommer til at fremstå attraktiv og pæn, så vi kan lokke aktiviteter til, siger Chris Dahl fra borgerforeningen Frøslev & Omegn.

En million til tag

Tidligere i november frigav Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø en million kroner til en nødvendig udskiftning af taget på østfløjen og en forbedring af bygningens klimaskærm. De 700.000 kr. er fra en bygningsforbedringspulje, mens resten er rent kommunalt tilskud. Udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF) er mødt op sammen med de lokale repræsentanter.

- Uden den investering ville skolen ikke have en fremtid. Vi giver denne støtte, fordi vi har tiltro til, at de lokale kræfter vil noget med bygningerne og er villige til at påtage sig et ansvar. Skolens bygninger vil stadig være ejet af kommunen, men driften vil gradvist blive overtaget af Frøslev-borgerne, siger Meiner Nørgaard.

Mangfoldige formål

Tanken er, at skolebygningerne skal rumme en blanding af fritidsliv og erhverv. To grupper af soldaterveteraner har i nogen tid haft til huse i et par klasselokaler. Den gamle sløjdsal er ved at blive indrettet til ikke færre end tre hold trædrejere fra hele øen. I biblioteket holder Thy-Mors Lystfiskerforening klubaftener, og fra et lille tilstødende lokale sender Sydmors Walkieklub ugentlige bankoudsendelser til sine medlemmer. Og der er også kommet sportsaktiviteter ind under skolens hat.

- På et tidspunkt henvendte nogle sig med et ønske om at spille fodbold her og gerne under navnet Frøslev & Omegn. Så fik vi omdannet foreningen, så den også kunne rumme idræt. Der er cirka 40 fodboldspillere, og der er lige startet et damehold. Det er en styrkelse af helheden, og det giver et sammenhold, som passer fint med vores vedtægter, siger Anne Marie Vad, formand for Frøslev & Omegn.

Væksthus og mødehotel

Der er erhvervsmæssige side af sagen er lige blevet drøftet igennem med Morsø Kommune.

- Vi tænker os et erhvervs- og væksthus i nogle af rummene. Måske skal nogle klasselokaler deles op i mindre enheder for at imødekomme behovet. Brugerne kan være små virksomheder, men det kan også være foreninger, som kortvarigt eller med mellemrum har brug for et skrivebord eller et kursus- eller mødelokale. Vi har haft henvendelser fra nogle interesserede, siger Verner Jensen, som sammen med Jan Østergaard og Anders Kobberø udgør skole-arbejdsgruppen, der nu vil blive udvidet.

- Målet med at sprede aktiviteterne er også at få nogle betalende brugere. Vi skal have penge i kassen for at kunne realisere drømmene, siger Anne Marie Vad.

De lokale sætter en tidshorisont på fem år til at afdække behovene, få brugere og lejere ind og tilpasse lokaler og inventar til behovene.