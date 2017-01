Pjæk er hverdag for 15-årige folkeskoleelever

Resten af kampen foregik på automatpilot for de franske VM-favoritter, som trods en del sløseri endte med at tage en suveræn sejr på 15 mål.

Brasilianerne var overmatchet i alle spillets facetter, og med et kvarter igen stod der 26-10 på måltavlen.

Selv om Frankrig begyndte at sløse en smule, og Omeyers redningsprocent faldt lidt, kunne publikum klappe Nikola Karabatic og holdkammeraterne til pause med en solid føring på 17-7.

Allerede ved 1-4 forsøgte Brasiliens landstræner sig med en timeout, men lige lidt hjalp det. Frankrig bombede videre og strøg let på 8-2 efter 12 minutters spil.

