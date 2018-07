Rusland sender Spanien hjem

FODBOLD: Rusland er klar til kvartfinalen ved VM på hjemmebane. Spanien er til gengæld ude.

Det er konklusionerne efter søndagens ottendedelsfinale, hvor Rusland gik videre efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Rusland vandt 4-3 i straffesparkskonkurrencen, efter at det stod 1-1 ved udgangen af den forlængede spilletid.

Koke og Iago Aspas blev skurkene for Spanien, da de brændte på målmand Igor Akinfeev.

Dermed blev Rusland klar til at møde vinderen af opgøret mellem Kroatien og Danmark, som mødes søndag aften i Nisjnij Novgorod.

Spanien gik ind til ottendedelsfinalen som gruppevinder, selv om holdet i flere af gruppekampene var alvorligt på hælene.

Søndag gik der dog ikke længe, før Spanien kom på tavlen. Uden bænkede Andrés Iniesta lagde spanierne spillet højt op på Ruslands banehalvdel.

Efter små 12 minutter blev højrebacken Nacho Fernandez tacklet hårdt i højre side. Frisparket tog Marco Asensio sig af. Han lagde bolden i bageste område, hvor Ruslands Sergey Ignashevich i en hård nærkamp med Sergio Ramos ramte bolden uheldigt, så den sprang i eget mål.

Generelt var det Spanien, der dominerede, men Rusland nægtede at lægge sig foran hjemmepublikummet i Moskva. Og fem minutter før pausen fik tilskuerne i hovedstaden i den grad noget at juble over.

Spydspidsen Artem Dzyuba satte panden på et hjørnespark, Gerard Piques arm var i vejen, og dommeren pegede på straffesparkspletten.

Dzyuba skød modsat David de Gea, og Rusland var på 1-1. Det var også stillingen ved pausen, selv om Diego Costa fik en god hovedstødsmulighed i slutminutterne.

Spanierne spillede og spillede i anden halvleg, men det blev ikke til det store. Ganske vist havde spanierne klart mest boldbesiddelse, men det levede russerne fint med.

Spanien var dog ved at bryde igennem den russiske mur med fem minutter igen. Her trykkede indskiftede Iniesta af, og Iago Aspas fulgte op, men målmand Igor Akinfeev diskede op med et par flotte redninger.

Russerne faldt om med krampe, mens spanierne gik sammen for at finde en løsning på holdets problemer, da den regulære spilletid var gået, og den forlængede spilletid var en realitet.

En fremragende individuel aktion fra Rodrigo var tæt på at afgøre sagerne i begyndelsen af anden halvdel af den forlængede spilletid. Men igen sørgede Akinfeev for at holde Rusland inde i kampen.

I straffesparkskonkurrencen lagde de fire første skytter ud med at score, men så brændte Koke og siden Iago Aspas på Akinfeev, og jublen brød for alvor ud i den russiske hovedstad.

/ritzau/