Vagtlæger slipper for omstridt gebyr efter opsigelser

Stribevis af vagtlæger har den seneste tid sagt op på grund af et nyt gebyr på knap 4000 kroner.

Men nu ser det ud til, at vagtlægerne slipper for selv at skulle til lommen, når gebyret skal betales. I stedet skal vagtlægeordningen i hver region stå for betalingen.

Det siger Anne-Marie Vangsted fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter et møde med regionerne og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) til DR.

- Det vil med stor sandsynlighed ende med, at vi betragter vagtlægeordningerne i hver region som et behandlingssted, og det vil sige, at det er dem, vi vil føre tilsyn med, og at det derfor også er dem, der skal betale gebyr, siger hun.

Hun forventer, at en endelig løsning vil være på plads inden slutningen af januar, da nogle juridiske detaljer skal på plads.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) bekræfter, at parterne er blevet enige om en aftale.

- I stedet for at hver eneste læge individuelt får et gebyr, så er det ordningen, der står for det. De parter, der har deltaget i mødet, er enige om det.

- Man har bare ikke skitseret de sidste detaljer. Men det er det, der endemålet, siger formanden, der håber, at det kan få vagtlægerne til at vende tilbage:

- Vi vil da sende en åben opfordring ud til dem, om de vender tilbage, siger hun til Ritzau.

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at der skæres ned for faste tilsyn og op for tilsynet med de mere tvivlsomme behandlingssteder.

Det har siden 1. januar, hvor det trådte i kraft, fået mange vagtlæger til at sige deres job op, da det rent økonomisk ikke længere kunne svare sig at arbejde som vagtlæge ved siden af deres primære job.

Det har også berørt andet sundhedspersonale som eksempelvis frivillige i sportsklubber.

I begyndelsen af januar havde 61 af 160 læger sagt op i Region Syddanmark i protest over det nye gebyr.

Koncerndirektør i regionen Kurt Espersen håber, at lægerne med den nye aftale vil vende tilbage til vagtlægejobbet.

- Når de først får set, hvad denne nye løsningsmodel går ud på, håber jeg, at de kommer tilbage, siger han'.

Han forventer ikke, at det er en særligt stor regning, som vagtlægeordningerne vil blive pålagt.

Anne-Marie Vangsted forventer ifølge DR, at vagtlægeordningerne fremadrettet kommer til at betale et gebyr på 7234 kroner årligt - i stedet for at hver læge skal betale 3975 kroner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bad i starten af januar Styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en løsning på problemet med gebyret.

- Der er nogle juridiske småting, som skal falde på plads, men så bliver det også sådan, at gebyrerne skal betales af vagtlægeordningen, det vil sige regionerne - og ikke af de enkelte læger, der er en del af ordningen, skriver hun i en mail til Ritzau.

/ritzau/