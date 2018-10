Valg af rådgiver til Støvring Ådale udsat

TERNDRUP: Som optakt til byrådsmødet torsdag aften i Terndrup havde byrådets medlemmer et to en halv time langt temamøde, hvor de blev præsenteret for tre forskellige udviklingsplaner for Støvring Ådale.

De er valgt blandt 11 ansøgere, og de tre rådgivere er arkitektfirmaerne Arkplan, C. F. Møller og LABLAND.

Repræsentanter for hver af de tre firmaer præsenterede deres udviklingsplaner for lokalpolitikerne på temamødet, og senere skulle de på byrådsmødet under et af de lukkede punkter på dagsordenen træffe en beslutning om, hvem af de tre rådgivere Rebild Kommune skulle vælge.

- Men de enkelte grupper i byrådet ønskede at få mulighed for at studere de tre vidt forskellige fremlagte udviklingsplaner nøje før de træffer deres valg. Så derfor bliver valget af rådgiver først afgjort på det næste byrådsmøde i november, forklarer borgmester Leon Sebbelin og tilføjer:

- Det skal så samle de bedste idéer fra de tre udviklingsplaner til en samlet udviklingsplan for Støvring Ådale, for Rebild Kommune har ejendomsret over alle tre planer.

Stolt over visionsproces

Baggrunden for projektet er et ønske fra byrådet om at gøre Støvring by til et attraktivt sted at leve og bosætte sig.

Byrådet besluttede sig derfor tilbage i sommeren 2017, at der som alternativ til et salg af et kommunalt ejet areal på i alt godt 10 hektar centralt placeret i Støvring Ådale over for stationen skulle iværksættes en visionsproces for området.

Første trin var et dialogmøde på rådhuset i februar med repræsentanter for diverse råd, foreninger, boligudviklere, grundejerforeninger og andre centrale aktører fra lokalområdet.

Efterfølgende har 11 rådgivere givet deres bud på en udviklingsplan for området.

Borgmester Leon Sebbelin er stolt over den beslutning, som byrådet for halvandet år siden traf om en visionsproces.

- Jeg er glad for at vi gav os selv den nødvendige tid til at få udformet en samlet plan for udviklingen af det store attraktive område i Støvring Ådale for dermed at binde det naturligt sammen med resten af byen frem for at Rebild Kommune som alternativ havde solgt arealet. Og det er virkelig spændende idéer og forslag, der indgår i de tre vidt forskellige udviklingsplaner, som vi nu er blevet præsenteret for, erklærer han.