Valgren bliver genforenet med Cort hos EF

KØBENHAVN:Den danske cykelrytter Michael Valgren skifter hold.

Fra den kommende sæson skal han køre for World Tour-holdet EF, som allerede har landsmanden Magnus Cort blandt sine ryttere og Matti Breschel som sportsdirektør.

Det skriver EF på sin hjemmeside.

- Jeg glæder mig mest af alt til at arbejde sammen med alle personerne hos EF. Jeg har selvfølgelig talt med Matti Breschel og Magnus Cort - mine landsmænd.

- De sagde begge, at det er et fantastisk hold, og jeg ser frem til at blive en del af det. Udefra ligner EF et rigtig sjovt hold, siger Valgren til holdets hjemmeside.

28-årige Valgren begyndte sin professionelle karriere hos Tinkoff-Saxo i 2014 og skiftede i 2017 til danskerkolonien Astana, hvor Cort også var blandt holdkammeraterne.

I 2019 fortsatte han karrieren hos Dimension Data, der i 2020 kørte under navnet NTT og havde Bjarne Riis som sportslig ansvarlig.

NTT har dog været lukningstruet gennem længere tid, og Valgren har ikke lagt skjul på, at han kiggede andetsteds efter en kontrakt.

Tiden på det sydafrikanske mandskab ikke været nogen resultatmæssig succes for Michael Valgren, som ellers skiftede til holdet med friske sejre i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race i bagagen.

Hos EF ser direktør Jonathan Vaughters den danske rytter som en vigtig brik i EF's klassikertrup.

- Michael har en stor motor og er et stort talent. Han er enestående i klassikerne og meget værdifuld for holdet i etapeløb.

- Jeg glæder mig til at se, hvad han kan bringe til flokken.

- Han giver os endnu et kort, som vi kan spille ud på brosten, når det går vildt for sig. Og det gør det altid, siger Jonathan Vaughters.

Det amerikanske hold tæller også store profiler som Rigoberto Urán, Hugh Carthy og Alberto Bettiol. Sidstnævnte leverede et af de største resultater i EF's historie med en sejr i Flandern Rundt i 2019.

/ritzau/