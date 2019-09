Valgren om vennens triumf: Det går lige i hjertet

HARROGATE:Cykelrytteren Michael Valgren er rørt, efter at holdkammeraten Mads Pedersen blev verdensmester i professionel landevejsløb som den første danske herrerytter nogensinde.

Valgren var tydelig overrasket, da han krydsede målstregen som nummer fem og så navnet Pedersen øverst på lystavlen.

- Da jeg så, at han stod øverst, var det et kæmpe chok for mig. Jeg havde ikke regnet med, at han ville vinde. Han er en god kammerat, så det går lige i hjertet.

- Jeg er ovenud lykkelig. Det er så flot kørt af Mads. Han var den stærkeste på dagen og sparede ikke på noget. Det er flot kørt, det er store nosser, siger Michael Valgren.

Valgren var sammen med Jakob Fuglsang udnævnt som danske kaptajner, men kunne altså se den unge Trek-rytter stjæle rampelyset på en lang og regnfuld søndag i Yorkshire.

- Det er kæmpestort, og noget vi aldrig har set før. Det er helt vanvittigt, og så er han kun 23, siger Valgren.

Hans egen sjetteplads bekræfter Valgren i, at han er i klar fremgang efter en ellers besværlig sæson.

- Jeg er også godt tilfreds. Mads kørte supergodt. Derfor skulle jeg vente, og det gjorde jeg også. Han låste mig lidt, men når han vinder, er det okay. Vi kørte et skidegodt cykelløb som landshold, siger Michael Valgren.

/ritzau/