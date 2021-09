Valgren tager bronze ved VM i ny Alaphilippe-triumf

LEUVEN:Michael Valgren kørte sig søndag til en bronzemedalje ved VM i landevejscykling i Belgien.

Han kunne dog ikke gøre noget ved franske Julian Alaphilippe, der i suveræn stil forsvarede sin titel som verdensmester.

Efter et angreb med godt 15 kilometer igen kunne den 29-årige franskmand kører alene over stregen i belgiske Leuven til sin anden VM-titel i træk.

Valgren kom i mål efterfølgende i en gruppe på fire ryttere, hvor danskeren spurtede sig til bronzemedaljen i en tæt duel. Sølvet gik til hollandske Dylan van Baarle.

Trods den lange distance på 268 kilometer rundt i Flandern i Belgien, der ventede VM-feltet, var der ingen planer for de store nationer om at vente til allersidst med at åbne løbet.

Efter et tidligt udbrud uden store navne var kommet afsted, åbnede det belgiske stjerneskud Remco Evenepoel løbet med hele 178 kilometer til mål.

Angrebet endte ud i en større gruppe med blandt andre Kasper Asgreen og Magnus Cort, der gav det italienske hold sved på panden i feltet. De fik dog lukket den farlige gruppe 50 kilometer efter.

Det stærke danske landshold blev kraftigt decimeret undervejs i det offensive løb. To styrt sendte Mads Pedersen ud af løbet, og også Andreas Kron og Mikkel Honoré måtte stå af, da styrt sendte dem langt efter feltet.

Næste dansker i offensiven var Mads Würtz Schmidt, der kom afsted i en gruppe med godt 90 kilometer til mål. En gruppe, der igen inkluderede en utrættelig Evenepoel. 30 kilometer senere fik resterne af den gruppe selskab af de helt store favoritter, da Julian Alaphilippe åbnede ballet på en af de hårde bakker.

Her forsvandt Mads Würtz fra fronten, men det lykkedes dog Michael Valgren at komme med som eneste dansker. 17 mand sad nu i front og øgede hastigt til feltet. Dermed skulle regnbuetrikoten fordeles i gruppen, hvor favoritter som Wout van Aert (Belgien) og Mathieu van der Poel (Holland) også sad.

Tilbage ventede to omgange på den hårde rundstrækning omkring målbyen Leuven.

Særligt Alaphilippe var uhyre aktiv i forsøget på at splitte gruppen og trætte de hurtigere konkurrenter. Da klokken lød for sidste gang med 15 kilometer igen, var den forsvarende verdensmester alene i spids foran en firemandsgruppe med Michael Valgren.

Det forspring var ikke til at hente igen. Julian Alaphilippe kunne i sikker stil køre alene over stregen i Leuven som dobbelt verdensmester.

Bagved lykkedes det Michael Valgren at komme væk med belgiske Jasper Stuyven, hollandske Dylan van Baarle og amerikanske Neilson Powless.

Efter flere angreb skulle de fire spurte om de sidste to medaljer. Her fik Valgren lige nøjagtigt sneget sig foran Stuyven og tog bronzemedaljen efter Van Baarle.

Dermed fortsatte Valgren den flotte form i efteråret, der tidligere på måneden gav danskeren to sejre i italienske løb for hans hold EF Education.

/ritzau/