Valgrens udflugt sluttede tidligt: Jeg mangler det sidste

CYKELSPORT:Han har kæmpet og kæmpet for at komme i udbrud i Tour de France. Men da det endelig lykkedes Michael Valgren at komme på udflugt på 18. etape, blev det en kort fornøjelse.

Den danske NTT-rytter kom med i en stor gruppe på mere end 30 mand, men da gruppen kørte ind på dagens første stigning, Cormet de Roselend, begyndte folk at falde fra.

Hverken Valgren eller landsmanden Søren Kragh Andersen kom med frontgruppen op over toppen, og så var det udbrudsforsøg forbi.

- Der blev jo kørt megastærkt op ad den første stigning. Jeg blev sat med syv kilometer til toppen. Jeg forsøgte at komme tilbage sammen med Søren Kragh, men vi kom aldrig tilbage, og så var det ren overlevelse derfra, siger Valgren.

- Det var en hård start, og man skulle have benene for at komme med i udbruddet. Det var da fint at få vist sig lidt frem.

Rigtig skuffet over, at det ikke blev til mere, er han ikke. Valgren erkender, at det nuværende niveau ganske enkelt ikke rækker til at køre med de bedste i bjergene.

- Helt ærligt, jeg havde ikke ben til mere. Jeg mangler det sidste. Forhåbentlig kommer det efter Touren, når jeg får slappet lidt af. Så håber jeg, at jeg er flyvende, siger den 28-årige dansker.

Valgren er del af det danske VM-hold, der søndag 27. september skal forsøge at genvinde verdensmesterskabet på vejene omkring Imola i Italien.

/ritzau/