Van der Vaart fortsætter karrieren i Esbjerg

FODBOLD: Rafael van der Vaart har fundet sig en ny arbejdsgiver, efter at hans kontrakt med FC Midtjylland udløb tidligere i år.

Den hollandske profil fortsætter karrieren i Danmark og tørner fremover ud for superligaklubben Esbjerg, der lørdag har præsenteret hollænderen på et pressemøde kort før holdets kamp mod Randers.

35-årige van der Vaart skiftede i 2016 til FC Midtjylland.

Det blev aldrig til den helt store succes på banen for hollænderen, der på to år kun spillede 17 kampe for midtjyderne i Superligaen.

