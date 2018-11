Van der Vaart stopper karrieren

FODBOLD: Det er kun få måneder siden, den falmede hollandske fodboldstjerne Rafael van der Vaart skiftede til Esbjerg efter to magre år i FC Midtjylland. Men allerede nu er det slut.

Den 35-årige midtbanespiller har pådraget sig en ny skade, og det har fået ham til at stoppe karrieren øjeblikkeligt, siger han til det hollandske medie De Telegraaf.

- Det er en vanskelig beslutning, men det er bedst sådan, siger Rafael van der Vaart, som nåede at spille 109 landskampe for Holland og score 25 mål i nationaldragten.

- Jeg er bare nødt til at stoppe nu. Jeg er her ikke for at rehabilitere, men for at spille fodbold. Det ville være sjovere, hvis det var anderledes, og det var også sådan, at jeg ønskede, det skulle være.

Han var en af mange hollændere, der kom ud af Ajax’ berømte fodboldskole, hvorefter karrieren tog ham forbi klubber som Hamburger SV, Tottenham, Real Madrid og Real Betis, inden turen gik til FC Midtjylland i 2016.

Opholdet i Esbjerg blev dermed et kort et af slagsen. Det blev til tre indhop og samlet set 55 minutters fodbold i det vestjyske.

Hollænderen havde allerede for et stykke tid siden annonceret, at denne sæson ville blive hans sidste på topplan.

Den seneste i rækken af mange skader har altså fået ham til at fremrykke karrierestoppet.

Endnu har Esbjerg ikke selv meldt noget ud omkring Rafael van der Vaarts karrierestop.

Trods hollænderens minimale bidrag i den vestjyske klub har holdet fået en fremragende indledning på superligasæsonen som oprykker.

Esbjerg indtager i øjeblikket tredjepladsen i Superligaen med syv point op til FC Midtjylland på andenpladsen, men også med fem point ned til de tre sidste hold i top-6.

Søndag aften lykkedes det Esbjerg at hente 2-2 mod FC Midtjylland på en sen udligning af Adrian Petre.

/ritzau/