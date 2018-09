Vand og salt tærer hårdt på bro: Armering er ringe og rusten

VEJLERNE: Broen over Lund Fjord Kanal, som ligger mellem Fjerritslev og Øsløs på hovedvej 11, bliver i disse uger gået efter i krogene. Broen blev bygget i forbindelse med, at hovedvej 11 mellem Hanherred og Thy blev åbnet i 1967. De godt 50 år som bindeled over kanalen har sat sine spor.

- Broen var blevet noget ringe, så en masse beton skulle væk, siger Flemming Munk, som er materielformand ved entreprenørselskabet Arkil.

Det er Vejdirektoratet, der står for vedligeholdelsen af broen.

Tre til fem mand har den sidste tid arbejdet under broen med at hakke den dårlige beton væk for at komme ind til armeringen og undersøge den nærmere.

- Armeringen er blevet noget ringe og rusten, men den skal ikke skiftes, siger Flemming Munk, som tror på, at broen efter renoveringen kan holde mange år endnu.

- Men vand og salt er altså hård ved den, siger han.

Arbejdet foregår på tømmerflåder, så mandskabet kan stå tørskoet og sprøjte betonen op under broen. Og der skal altså blandes pænt meget beton.

- Vi skal bruge 32 ton, siger Flemming Munk.

Han forventer, at arbejdet fortsætter et par uger endnu.