Vand skal der til

ØSTER BRØNDERSLEV: Der skal selvfølgelig vand i et gadekær. Det mener man i Øster Brønderslev Borgerfor- ening, der sammen med Brønderslev Kommune står for etableret af en bypark kaldet "Gadekæret".

Oprindeligt var det planen, at området skulle være en slags gadekær uden vand. Men i og med, at borgerfor- eningen har fået 300.000 kr. fra fonde, skal de bruges til blandt andet en form for springvand eller en vandkunst samt til andet "udstyr" på pladsen ved kirken.

Her skal borgere i alle aldre kunne samles. Der skal være borde, bænke, en grillhytte, legeredskaber med mere.

Der skal også være belysning, der harmonerer med den øvrige belysning i byen.

Der skal ske beplantning med buske, roser med mere, så der bliver mindre "rum" i "gadekæret".

Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har endeligt godkendt lokal- planen, der åbner for, at byparken kan etableres, og der opføres boliger på området.

10 boliger

Der bliver tale om 10 mindre boliger. Der skal bygges boliger, for at skabe økonomi i det samlede projekt for området.

Der skal også etableres parkeringspladser til kirken.

Der er dog en sidste forhindring, der skal ryddes af vejen. Det er, at den såkaldte Provst Exner fredning ved kirken skal ændres.

- Det trækker ud, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Senest har Frednings- nævnet fået planerne i 20 eksemplarer.

- Det undrer da, at man ikke er digitaliseret, så sagsbehandlingen gøres lettere, siger Karsten Frederiksen.

Der lægges op til, at der skal opføres fem dobbelthuse. De opføres uden for fredningslinjen, men problemet er indkig til kirken og udsyn fra kirken.

Foruden med de kirkelige organisationer, har der været samarbejde med borgerforeningen, ungdomsklubben, Danmarks Naturfredningsforening samt Museerne i Brønderslev Kommune.

- Nu er vi klar til at gå i gang lige efter sommerferien, og vi håber så på den endelige accept inden, så vi kan blive færdige med vore projekter i Øster Brønderslev, siger Karsten Frederiksen.