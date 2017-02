USA: Mere end 500 gravsten er blevet vandaliseret på et jødisk gravsted i Philadelphia, der ligger i delstaten Pennsylvania, USA.

Det er den historiske begravelsesplads Jewish Mount Carmel Cemetery, der er blevet hærget.

Episoden er blot den seneste i en række af trusler og krænkelser mod jøder rundt omkring i USA.

Hundredvis af gravstenene på det jødiske gravsted i Philadelphia blev skåret midt over. Det skriver lokale medier søndag.

En lokal rabbiner, der ønsker at være anonym, siger til den lokale tv-station WPVI, at der også er gravsteder, der tilhørte muslimer og kvækere, der er blevet hærget.

Det var en borger fra delstaten New Jersey, der opdagede de vandaliserede gravsteder søndag, da han kom for at besøge sin fars grav.

- Det er hjerteskærende at se, at sådan noget kan finde sted, siger Aaron Mallin til WPVI.

Politiet siger, at det er i gang med sin efterforskning af sagen.

Den jødiske organisation Anti-Defamation League, der arbejder for at stoppe krænkelse af jøder, har lovet en dusør på 10.000 dollar til personer, der kommer med informationer, der kan føre til anholdelsen af de ansvarlige.

Talsmand for det israelske udenrigsministerium Emmanuel Nahshon skriver på det sociale medie Twitter, at gerningen mod gravstederne er "chokerende og bekymrende".

- Jeg har tiltro til, at politiet fanger de skyldige, skriver han videre.

Episoden finder sted en uge efter, at mere end 100 gravsten blev skadet på et jødisk gravsted i delstaten Missouri.

Gerningen førte til, at en gruppe muslimer startede en indsamling for at samle mere end 100.000 dollar ind til at reparere gravstedet.

Af andre nylige episoder, der har krænket jøder i USA, kan blandt andet nævnes, at vandaler har malet hagekors på utallige bygninger, biler og legepladser i Buffalo i delstaten New York.

