Vandet Sø øst kun forurenet ved rørskoven

VANDET: Thisted Kommune ændrer nu vurderingen af, hvorvidt det er tilrådeligt at bade i Vandet søs østlige ende.

Det sker efter konsultation med embedslægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Biolog Jan Salmonsen siger om vurderingen, at badevandskvaliteten vil være i orden, hvis man kommer tilstrækkelig langt væk fra rørskoven.

- Vi vurderer, at badevandskvaliteten kun er dårlig i området lige ved rørskoven, og at det er sikkert at bade eller vindsurfe, hvis dette sker mere end cirka 200 meter fra badebroen, siger Jan Salmonsen.

Siden midten af juli har der været konstateret et meget højt indhold af e.coli-bakterier og enterokokker i den østlige ende af Vandet Sø, men den seneste analyse har vist, at bakterierne hverken stammer fra mennesker eller grise. Derimod er det sandsynligvis afføring fra stære og heste/kvæg.

Biolog Jan Salmonsen har bestilt nye prøver, som udtages 150 og 300 meter fra badebroen.

Resultatet kommer engang i næste uge.

- Prøverne vil forhåbentlig bekræfte vores vurdering, siger han.