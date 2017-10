Vandmasser fra stormen Ingolf er på retur

HELE LANDET: Stormen Ingolf pressede søndag vandstanden op i faretruende højder flere steder i landet, men vandmasserne har ikke skabt større ødelæggelser, lyder det fra politikredsene.

- Det har blæst rigtig meget i især Kattegat, og det er noget af det, der får vandet til at stige, sagde meteorolog Martin Lindberg fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), søndag.

Klokken 01.40 mandag meddelte DMI, at vandstanden har kulmineret alle steder:

- Højvandet falder de fleste steder ned under 100 centimeter i løbet af de nærmeste en-to timer, undtagen i Roskilde Fjord, hvor den kun langsomt falder og kommer under 100 centimeter mandag morgen.

På Sjælland blev en mand alvorligt kvæstet, da hans bil på grund af vand på kørebanen ved 21-tiden kørte i grøften ved Vesterlyng, der ligger i Kalundborg Kommune. Manden blev i helikopter bragt til Rigshospitalet.

Vandet begyndte for alvor at stige ved de danske kyster, i fjorde og i åer ved 18-tiden søndag.

Det var frygtet, at Fyn ville blive værst ramt af oversvømmelser.

Men de fynske kyster blev skånet for det værste.

Ved 22-tiden begyndte vandstanden så småt at trække sig tilbage, så vandstanden langsomt kom tilbage til det normale, oplyste Fyns Politi på Twitter søndag aften.

DMI oplyser, at der ved Nordfyn blev observeret en 20-års-hændelse, mens vandstanden i Nyborg blev målt til 141 centimeter, hvilket er en 50-års-hændelse.

For Roskilde Fjord var det varslet, at vandstanden kunne stige til 160 centimeter over det normale.

Derfor blev der taget forholdsregler for at beskytte blandt andet Vikingeskibsmuseet i Roskilde mod indtrængende vand.

- Men vi kom ikke i nærheden af de 160 centimeter. Det højeste, der er målt i fjorden, er 131 centimeter, siger Merete Scheensbeck, kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun tilføjer, at der ikke er sket skader på museet, der ligger ud til fjorden.

- Det skyldes godt myndighedsarbejde og en stor indsats af frivillige, siger hun.

I 2013 var bygningen med vikingeskibe ved at bukke under for vandmasser, da stormen Bodil rasede.

I Frederikssund blev Kronprins Frederiks Bro, der går over Roskilde Fjord, lukket, men den blev genåbnet omkring midnatstid, oplyste Nordsjællands Politi natten til mandag.

I Horsens blev mange veje omkring havnen spærret af for at forhindre oversvømmelser af huse.

Sydøstjyllands Politi skrev søndag aften på Twitter, at alle vejspærringer forventes at blive fjernet i løbet af natten. Også områder omkring havnen i Vejle blev spærret af.

Også Aarhus, Juelsminde og Fredericia var ramt af problemer med vandet.

DMI har natten til mandag dog udsendt et varsel gældende til klokken syv mandag morgen om forhøjet vandstand ved Nordsjællands kyst, som lokalt kan føre til oversvømmelser.

/ritzau/