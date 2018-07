Vandmasserne i Japan falder - mens dødstallet stiger støt

Dødstallet er steget støt, efter at ekstreme nedbørsmængder ramte Japan i sidste uge.

Mindst 141 personer har mistet livet, lyder den seneste melding fra de japanske myndigheder tidligt tirsdag morgen dansk tid. Dertil er mindst ti personer fortsat meldt savnet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det høje dødstal betyder, at der er tale om den værste katastrofe i landet i 30 år, der er forårsaget af regn.

Tirsdag er vandmasserne begyndt at trække sig tilbage, efter at styrtregnen stoppede mandag.

Regnvejret tog allerede af i styrke tidligt mandag, men de enorme vandmasser har skabt problemer for redningsmandskabet, som derfor har haft svært ved at få fuldt overblik over antallet af dødsofre og over ødelæggelserne.

Derfor forventes dødstallet fortsat at stige.

Omkring 75.000 redningsfolk har medvirket i redningsarbejdet, og tirsdag morgen har redningsarbejdere gået fra dør til dør for at lede efter overlevende og omkomne efter den voldsomme regn.

- Vi ved, at det er et kapløb mod tiden, så vi arbejder så hårdt, som vi kan, siger en lokal embedsmand fra byen Okayama til AFP.

I byen Kurashiki har store dele af byen været dækket af så meget vand, at beboere har været nødsaget til at søge tilflugt på husenes tage.

Mens flere tusinde mennesker fortsat er evakueret, som følge af katastrofen, truer der nu nye farer.

Et varmt vejr er på vej over landet, og lokale myndigheder leverer både bade- og drikkevand til de mange evakuerede.

- Det bliver over 35 grader i nogle områder. Folk skal passe på ikke at få hedeslag, mens de arbejder på at genopbygge skaderne i det centrale og vestlige Japan, siger Yoshihide Suga, der er talsmand for Japans regering.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, har aflyst en planlagt rundrejse til fire lande, efter at oversvømmelser og mudderskred har ført til det rekordhøje antal ofre for et uvejr.

Abe skulle have besøgt Belgien, Frankrig, Saudi-Arabien og Egypten.

